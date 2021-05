Les brèves de Boucherville: la navette fluviale reprend du service

La navette fluviale qui relie le quai municipal Yvon-Julien à l’île Grosbois, au parc des Îles-de-Boucherville, reprendra du service cet été.

La Ville a alloué le contrat de service à l’entreprise Navark pour une somme de 277 221 $. Cette entreprise était le seul soumissionnaire conforme.



La maison de production de la série The Republic of Sarah dit : « merci ! »

L’équipe de Muse Entertaiment qui est responsable de la série américaine The Republic of Sarah s’est dite reconnaissante de l’accueil et de la patience dont elle a bénéficié lors des tournages réalisés dans le Vieux-Boucherville.

En guise de remerciement, la maison de production offrira des dons de 500 $ chacun à deux organismes locaux, soit à Environnement nature Boucherville et à la Société du patrimoine de Boucherville.

Pour les curieux, la série sera diffusée sur Crave dès juin prochain. On pourra voir des paysages de Boucherville dans les épisodes 4, 5, 8 et 9.



Des terrains de tennis revampés

La Ville de Boucherville investit une somme de 1 095 556 $ pour la réfection des six terrains synthétiques de tennis situés au parc Pierre-Laporte.



Cure de beauté sur plusieurs rues

Des cures de beauté seront réalisées sur diverses rues de Boucherville. Une somme de 5,4 M$ est ainsi réservée pour la réfection des infrastructures sur la rue Birtz, entre Marie-Victorin et la rue Le Gardeur, et sur la rue De Levilliers, entre les rues De Mesy et d’Argenson.

Des travaux de réfection de la chaussée seront aussi exécutés sur le boulevard Marie-Victorin, entre le parc de La Saulaie et les limites de Varennes, ainsi que sur la rue Jean-Bois, entre les deux intersections avec la rue de la Rivière-aux-Pins. Ce chantier est évalué à 2 241 934 $.

La phase « un » des travaux de réfection de la rue Newton sera réalisée par la compagnie Bricon au coût 6 180 360 $

Des travaux de réfection se dérouleront aussi sur les rues Thomas-Pépin, Philippe-Musseaux, des Îles-Percées, De Jumonville et Marquis-De Tracy au coût de 5 787 000 $



L’étude sur la rainette faux-grillon de l’Ouest se poursuit

La Ville de Boucherville autorise pour une nouvelle période le suivi des populations de rainette faux-grillon de l’Ouest par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) dans le boisé Pierre-Dansereau et dans le parc de la Futaie, qui sont sa propriété.

Le ministère suit ces populations afin de réaliser un programme d’élevage et de réintroduction de cette minuscule grenouille désignée espèce protégée et vulnérable.

L’étude qui a commencé en 2015 doit se poursuivre jusqu’en 2025.