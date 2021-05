Je bouge avec mon doc! de retour à Sainte-Julie le 30 mai prochain

L’événement Je bouge avec mon doc! présenté par Desjardins sera de retour le 30 mai prochain. Depuis plusieurs années, l’événement accessible à tous peu importe leur condition physique permet de faire la promotion des saines habitudes de vie.



« Même si le grand rassemblement habituel est annulé, le comité organisateur souhaite faire bouger les gens. Nous donnons donc rendez-vous aux Julievilloises et Julievillois sur le Parcours Énergie afin de se dégourdir les jambes dans le respect des consignes sanitaires », a précisé la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy.



« L’activité physique a de nombreux effets positifs sur la santé. Elle permet un contrôle des douleurs chroniques, une amélioration de la concentration, une gestion saine du poids, l’apaisement de l’anxiété, un sommeil de meilleure qualité, le maintien de la santé mentale et plus encore. Cent-cinquante minutes d’activités physiques modérées par semaine, c’est tout ce qu’il vous faut. Venez bouger avec nous le 30 mai prochain! » ont mentionné les co-présidentes, la Dre Kim Lévesque de la Clinique médicale de Sainte-Julie et la Dre Sophie Ouimet de la Clinique Familiale des Hauts-Bois.



Le 30 mai de 9 h à 12 h, le comité organisateur invite les citoyens à marcher en suivant le Parcours Énergie. Plusieurs distances s’offrent aux citoyens : 750 m, 1 km, 2 km, 3 km, 5 km et 7 km. Les participants sont invités à se prendre en photo pendant la marche et à partager leur photo sur la page Facebook de l’événement. L’activité a lieu beau temps, mauvais temps. Les citoyens sont invités à s’inscrire gratuitement à l’activité dès maintenant sur le site Eventbrite. Plusieurs prix seront tirés parmi les participants inscrits.



Rappelons que chaque année, l’événement se déroule dans les rues de Sainte-Julie. Il s’agit d’une collaboration des médecins du GMF Marguerite d’Youville, des professionnels de la santé et de la Ville de Sainte-Julie. Cet événement est rendu possible grâce à nos commanditaires Jean Coutu et l’Association des médecins omnipraticiens Richelieu–Saint-Laurent (AMORSL).