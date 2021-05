Les cadets se cherchent un local

Le Corps de cadets 750 l’Escaut de Boucherville est à la recherche d’un local pour y tenir ses activités administratives et réunir le personnel composé de huit personnes. Établi depuis 45 ans à l’école secondaire De Mortagne, l’organisme devra quitter les lieux en juin prochain.

L’établissement scolaire dont la clientèle croît significativement depuis deux ans réquisitionne l’espace pour établir les bureaux de ses entraineurs sportifs.

« Il y a quelque temps, nous avons dû libérer la moitié de l’espace que nous occupions. Nous avons loué, aux frais de la Ville de Boucherville, un petit entrepôt à Longueuil pour y entreposer notre matériel », précise pour sa part Julie Marquis, capitaine du Corps de cadets qui regroupe quelque 48 jeunes âgés de 12 à 18 ans. « Nous sommes un organisme à but non lucratif, mais nous avons un petit budget attribué à la location d’un espace », mentionne Mme Marquis.

La directrice de l’établissement, Geneviève Richard, précise par ailleurs que les locaux de l’école seront toujours disponibles pour la tenue d’activités ponctuelles des jeunes cadets.