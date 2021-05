Une troisième formation politique entre dans la joute électorale municipale

Il y aura une troisième formation politique qui sollicitera les électeurs de la Ville de Longueuil lors des élections municipales du 7 novembre prochain, le parti Vert Longueuil. Son chef, Guy Sauvé, a en effet annoncé la semaine dernière le nom de ses deux premiers candidats.

Yves Mbattang sera candidat dans le district d’Iberville de l’arrondissement de Saint-Hubert alors que Laurence Laberge sera candidate dans le district LeMoyne-de Jacques-Cartier dans le Vieux-Longueuil.

Selon monsieur Sauvé, d’autres candidats viendront grossir les rangs de son équipe au cours des prochaines semaines pour tenter de ravir les quinze postes de conseillers et conseillères des trois arrondissements de Longueuil.

Ils et elles devront cependant défaire les conseillers en place, qu’ils soient indépendants ou membres des deux partis politiques déjà connus à Longueuil.

Le parti Action Longueuil dirigé jusqu’à la semaine dernière par la mairesse Sylvie Parent a maintenant comme président intérimaire le conseiller Tommy Théberge. En entrevue à la télévision de la Rive-Sud jeudi dernier, celui-ci a confirmé qu’une formation complète de son parti, composé de quinze candidats et candidates ainsi qu’un candidat à la mairie seraient dévoilés au cours des prochaines semaines. Pour l’heure, il semble que deux élus seulement de ce parti seront à nouveau candidats en novembre prochain, soit Tommy Théberge et Éric Bouchard.

Le conseiller et chef de l’opposition Xavier Léger, qui dirige le parti Longueuil Citoyen depuis 2017, a également confirmé il y a quelques jours que sa formation présenterait des candidats et candidates dans tous les districts électoraux alors que le nom du candidat à la mairie serait dévoilé au cours des prochaines semaines. Le parti compte actuellement cinq élus, soit Xavier Léger, Benoit L’Écuyer, Robert Myles, Colette Ethier et Michel Lanctôt.

Pour l’heure, les six conseillers qui siègent comme indépendant n’ont pas indiqué s’ils étaient pour joindre une des trois formations en lice.

Pressentie par plusieurs comme candidate à la mairie de Longueuil, la députée indépendante Catherine Fournier dit, pour sa part, poursuivre sa réflexion, mais elle aurait eu des approches avec le groupe des conseillers indépendants et les membres d’Action Longueuil. Encore là, madame Fournier devrait annoncer sa décision d’ici la fin du mois de mai.

Autre rumeur, l’ex-candidat de Québec Solidaire dans le Vieux-Longueuil lors des quatre dernières élections provinciales, Carl Lévesque, aurait récemment lui aussi enregistré le nom d’une autre formation politique municipale, soit Coalition Longueuil.