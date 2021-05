Décès de Jean Letarte : Boucherville en deuil d’un grand artiste

Un grand artiste des arts visuels nous a quittés. L’artiste peintre, aquarelliste, sculpteur et graveur Jean Letarte est décédé le 29 avril dernier à l’âge de 88 ans.

M. Letarte était un artiste prolifique d’un immense talent. Toute son oeuvre démontre une sensibilité et une grande recherche. On peut d’ailleurs admirer sa magnifique toile accrochée sur le mur extérieur du Café centre d’art de Boucherville intitulée Sang Indien et réalisée en hommage au peuple autochtone établi ici, bien avant nous.

Ancien réalisateur à Radio-Canada, M. Letarte a d’abord fait l’École des Beaux-Arts de Québec et l’École des Beaux-Arts de Montréal. Il a étudié avec les grands maîtres dont Paul-Émile Borduas, Stanley Cosgrove et Jacques Tonnancour.

Il a à son actif une trentaine d’expositions au Canada et à l’étranger. Récipiendaires de plusieurs prix, certaines de ses œuvres font partie de collections privées en France, en Belgique, aux États-Unis, et au Brésil. Son travail de créateur en arts visuels a été reconnu par l’Académie internationale des Beaux-arts du Québec qui lui avait décerné le titre de Grand maître.

En 2006, il a fait le don, à la Ville de Boucherville, d’une toile de 12 X 5 pieds intitulée Enlairement d’un rêve qui se trouve au centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

C’est lui qui est à l’origine la mise en place du centre d’art situé dans l’ancien hôtel du Vieux-Boucherville. Une salle d’exposition située au rez-de-chaussée de ce bâtiment porte d’ailleurs son nom.

La Relève offre ses plus sincères condoléances à sa conjointe et complice Monique Trempe, à sa famille et ses nombreux amis.

