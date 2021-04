Résumé de l’assemblée générale annuelle de la Fondation Lajemmerais

Le 23 avril dernier, se tenait, en mode virtuelle, l’Assemblée générale annuelle de la Fondation Lajemmerais. La présidente sortante, Diane Duplin, a présenté le rapport d’activités et celui des réalisations depuis le 16 avril 2019. «Je tenais tout d’abord à dire Merci aux membres du conseil d’administration simplement d’avoir été là», a-t-elle souligné en référence, aux derniers mois qui n’ont pas été faciles. Nous avons procédé à quelques achats qui ont permis aux résidents du Centre d’hébergement De Lajemmerais d’embellir leur quotidien et d’adoucir leur isolement et leur solitude.



Le plan d’action qui a été déposé demeure, dans la mesure du possible, en continuité avec les années précédentes en ce qui a trait aux Spectacles pour les fêtes thématiques, Musicothérapie, Zoothérapie, Animation musicale, Troubadour, Dr Clown, Art thérapie et aux activités en lien avec le service des loisirs. De plus, cet été, trois jeunes étudiants provenant du programme Emploi d’été Canada s’ajouteront à l’équipe des loisirs. D’autres projets devraient voir le jour en 2021 dont, entre autres, les aménagements de la terrasse avant et d’un coin pique-nique adapté à la clientèle.



Madame Duplin a tenu à remercier les membres du conseil d’administration et les bénévoles de leur travail et implication, de même que la ville de Varennes pour leur soutien à nos demandes. Elle a aussi remercié de leur générosité le Centre des générations de Boucherville, l’Ouvroir de Varennes, la députée de Verchères et le Club Lions de Boucherville.



Suite à l’élection des administrateurs, le conseil d’administration est maintenant composé à la présidence de Diane Duplin, à la vice-présidence de Ronald Tremblay, au secrétariat de Ginette Desjardins, à la trésorerie de Chantal St-Amour et des administrateurs Huguette Camirand, Henri Levesque, Chantal Provost et Laurent Robert. Un poste est à combler.



Vous avez le goût de relever ce défi, c’est possible pour vous de combler le poste en nous contactant au 450 985-2080 et joindre le CA de la Fondation Lajemmerais dont le but de donner un peu plus de bonheur à nos aînés en perte d’autonomie.