Nouvelle salle en hémodynamie à l’Hôpital Pierre-Bouche: 2 millions $ pour répondre encore mieux aux besoins de la population

Communiqué – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est et la Fondation Hôpital Pierre-Boucher sont fiers d’annoncer l’inauguration d’une toute nouvelle salle multifonctionnelle en hémodynamie à l’Hôpital Pierre-Boucher.

L’hémodynamie est l’intervention qui permet non seulement de visualiser les artères du corps, mais aussi d’intervenir pour les débloquer lors d’un infarctus.

Commencés l’automne dernier, les travaux visaient notamment à remplacer un appareil désuet par un plus performant qui fera une différence autant pour les usagers que pour le personnel et les médecins. Ce projet a donc permis l’installation d’équipements médicaux à la fine pointe de la technologie qui assureront une plus grande connectivité, un meilleur flux de communication et une organisation du travail optimale.

Ce chantier a aussi été l’occasion de rehausser les normes de ventilation, de stérilité et de prévention et contrôle des infections en plus de moderniser les équipements informatiques périphériques.

Le coût du nouvel appareil est de 1 350 000 $ et a été financé à hauteur de 600 000 $ par la Fondation Hôpital Pierre-Boucher alors que les travaux d’aménagement ont coûté 703 000 $. Il s’agit donc d’un investissement d’un peu plus de 2 millions $.

Citations:

Cette nouvelle salle sera un atout de taille pour répondre le plus adéquatement possible aux besoins de la population qui sont en constante évolution. La modernisation de ces équipements nous permettra de continuer d’offrir des soins et services de qualité à la population et de positionner notre établissement pour développer les services d’hémodynamie et de cardiologie à leur plein potentiel. Je remercie la Fondation Hôpital Pierre-Boucher pour sa généreuse contribution dans ce projet. » – Louise Potvin, présidente-directrice générale du CISSS de la Montérégie-Est

La Fondation est fière d’avoir participé à ce projet d’envergure et remercie ses donateurs et partenaires pour leur grande générosité. Nous soulignons aussi l’apport significatif de la Dre Sylvie Maillette dans ce projet. En organisant des événements sportifs en collaboration avec la Fondation sur une période de 10 ans, la cardiologue a amassé des sommes considérables pour cette nouvelle salle qu’elle avait à cœur de réaménager pour ses patients. Dre Maillette est une femme d’une gentillesse et d’une générosité sans noms. » – Bruno Poirier, directeur général de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher

À propos du CISSS de la Montérégie-Est

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est est un établissement public comptant 59 installations, dont trois hôpitaux, soit l’Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, l’Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe et l’Hôtel-Dieu de Sorel.

Le CISSS de la Montérégie-Est dessert une population de plus de 530 000 personnes sur un territoire de 3485 km² en plus d’assurer, pour l’ensemble de la région sociosanitaire de la Montérégie, les services de protection de l’enfance et de la jeunesse et de la réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation.

L’établissement emploie près de 15 000 personnes et plus de 800 médecins travaillent dans ses installations.

À propos de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher

Au-delà des investissements du gouvernement qui permettent de bâtir les infrastructures indispensables aux soins de santé, c’est la générosité des donateurs qui permet à la Fondation de bonifier les services et les équipements des unités de soins de l’Hôpital Pierre-Boucher.

Depuis sa création en 1987, la Fondation a versé à l’Hôpital Pierre-Boucher plus de 50 millions $ afin de financer de nombreux projets. Cet appui touche autant l’acquisition d’équipement médical et de soins de haute technologie que des travaux d’amélioration de l’environnement de soins et de pratique des médecins et des employés. Pour en savoir plus : www.fondationhpb.org

Source: CISSS de la Montérégie-Est