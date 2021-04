L’économie de la Montérégie devrait faire un bond de 8,1 % en 2021

En analysant la plus récente étude régionale du Mouvement Desjardins, on constate que la Montérégie a moins subi les contrecoups de la pandémie par rapport à l’ensemble des régions du Québec et qu’elle devrait rebondir avec plus de vigueur que la moyenne provinciale au cours de l’année 2021.

La COVID-19 a ébranlé l’économie de la province et de la région puisque la Montérégie a enregistré une baisse historique de son PIB nominal en 2020. Ainsi, avec une diminution estimée à 4,2 % (- 4,4 % au Québec), l’économie montérégienne enregistre son plus fort repli en au moins douze ans. On souligne dans le rapport que, lors de la récession de 2009, son PIB avait reculé de 0,7 %.

On peut évidemment s’attendre à ce que toutes les régions du Québec voient leur économie rebondir en 2021. « Pour l’ensemble de l’année en cours, le PIB nominal de la Montérégie sera en hausse de 8,1 %, une cadence légèrement supérieure à celle du Québec (+ 7,9 %). Cette embellie devrait être marquée par une reprise plus soutenue du marché du travail et le retour des investissements du secteur privé. Pour 2022, la croissance économique se poursuivra tant dans les régions qu’au Québec. La hausse attendue est de 5,2 % pour la Montérégie et de 4,9 % pour la province », est-il souligné dans l’étude.

Hausse marquée de l’emploi

On ajoute qu’en mars 2021, le niveau d’emploi en Montérégie s’est situé à 94,4 % par rapport à celui de février 2020. « Avec la réouverture partielle de l’économie, l’emploi reprendra le chemin de la croissance à la grandeur du Québec, bien que certains soubresauts pourraient survenir. Ainsi, pour l’ensemble de 2021, une augmentation est attendue. En Montérégie, la hausse anticipée est de 4,5 % (+ 4,3 % au Québec). L’expansion du marché du travail devrait se poursuivre en 2022. Pour sa part, le taux de chômage repartira à la baisse. En Montérégie, il devrait atteindre 6,1 % en 2021 et 5,3 % en 2022. Les niveaux seront inférieurs à celui de 2020, mais ils resteront toutefois supérieurs à celui d’avant la pré-pandémie (3,2 % en février). »

Dans la construction, la récupération des emplois a repris en début d’année 2021 et l’expansion se poursuivra d’ici 2022, alors qu’il y a d’importants projets immobiliers et en infrastructure en cours et à venir sur le territoire, notamment le projet du terminal du Port de Montréal à Contrecœur où 5 000 emplois sont prévus pour la phase de construction et 1 000 autres pour sa mise en service.

En ce qui concerne le marché de l’habitation, les analystes précisent que, pour une sixième année d’affilée, la revente de propriétés existantes a été en progression en 2020, enregistrant même sa meilleure performance depuis au moins 2006. « Le prix de vente moyen a bondi de 12,6 %, du jamais vu en au moins 13 ans. Vraisemblablement, le peu d’offres sur le marché et la forte demande a propulsé le prix de vente moyen l’an dernier à un sommet. »

« La popularité grandissante du télétravail, propulsée par la crise sanitaire, a mené beaucoup de ménages à revoir leur lieu d’habitation. Maintenant que l’on peut effectuer son travail à distance, plusieurs cherchent à se relocaliser hors des grands centres urbains. Dans ce contexte, la Montérégie devrait voir la revente de propriétés existantes poursuivre sa croissance cette année. Pour 2022, un repli est attendu. L’appréciation du prix de vente moyen est, de son côté, appelée à s’accélérer en 2021 avant de reprendre une progression plus modeste en 2022 », souligne l’étude du Mouvement Desjardins.

On affirme en terminant que la vigueur de l’économie de la Montérégie est telle qu’elle devrait être en mesure de recouvrer son niveau d’activité économique qui prévalait avant la pandémie d’ici la fin de l’année 2021, dans l’hypothèse bien sûr où la crise de la COVID-19 demeure sous contrôle.









