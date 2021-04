Le cégep Édouard-Montpetit honore 47 enseignants-auteurs

Tradition oblige, le cégep Édouard-Montpetit a rendu hommage à 47 membres de son personnel qui ont publié en 2019 ou en 2020 lors de l’Hommage aux auteurs un événement annuel de reconnaissance.



Parmi les 47 auteurs honorés, plusieurs ont été finalistes ou ont remporté de prestigieux prix dans la dernière année, notamment :

• Caroline Dawson (finaliste au Prix des libraires du Québec 2021 dans la catégorie Roman-Nouvelles-Récit pour Là où je me terre);

• Mathieu Blais (finaliste au Prix du récit Radio-Canada 2020 pour Il ne se passera plus rien d’autre, finaliste au Prix de la nouvelle Radio-Canada 2020 pour Le sculpteur de Pierre, et récipiendaire du Prix Rina-Lasnier 2020 aux Grands Prix du livre de la Montérégie pour Sudan et Najin et Fatu);

• Shanti Van Dun (finaliste au Prix de la nouvelle Radio-Canada 2020 pour Le crâne de ma mère);

• Hugo Beauchemin-Lachapelle (finaliste au Prix Rina-Lasnier 2020 des Grands Prix du livre de la Montérégie pour Stainless).



La liste complète des 47 auteurs honorés est disponible sur le site Internet du Cégep.

Par ailleurs, lors de cette soirée hommage qui s’est évidemment déroulée en mode virtuel, d’anciens collègues ont rendu hommage au poète de renommée internationale Claude Beausoleil qui a enseigné pendant plus de 30 ans au Département de littérature et de français du cégep Édouard-Montpetit.