Communiqué – La Ville de Sainte-Julie annonce l’ouverture de sa piste de vélo de montagne pour la saison estivale. L’organisme Circuit Endurance Rive-Sud ainsi que la Ville ont collaboré afin de permettre cette ouverture hâtive

La piste d’environ trois kilomètres est située dans le parc Desrochers et elle est ouverte tous les jours de 8 h à 20 h. La piste a été aménagée en 2013 par le Circuit Endurance Rive-Sud et elle comporte plusieurs sections techniques dont des passerelles en bois, des sections de roches, des virages et des sauts. Sur la Rive-Sud de Montréal, la piste du parc Desrochers est la seule homologuée par la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC).

Afin d’assurer la sécurité de tous, les utilisateurs sont invités à circuler dans le sens indiqué,

demeurer dans les sentiers et à porter des équipements de protection comme le casque et des souliers fermés. Les enfants de 10 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte et les sentiers ne doivent pas être utilisés par mauvais temps. La piste est accessible par l’entrée de la piste cyclopédestre du Grand-Coteau qui se trouve sur le boulevard N.-P.-Lapierre.

Pour connaître l’ensemble des informations relatives à l’utilisation de la piste de vélo de montagne, il suffit de consulter la section Installations sportives et récréatives du site Web de la Ville.

Source: Ville de Sainte-Julie