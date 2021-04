Le projet de logements sociaux de Boucherville « l’APPARTenance » reçoit un appui financier de Québec

Le projet de logement social « L’APPARTenance » de Boucherville, qui prévoit la construction de neuf logements sociaux, reçoit un appui financier de Québec, via l’agglomération de Longueuil et la Société d’habitation du Québec.

Une somme de 152 136 $ permettra de faire progresser le projet.



En fait, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et la Société d’habitation du Québec (SHQ) ont accordé des subventions supplémentaires à 7 projets totalisant 245 logements sociaux dans l’ensemble de l’agglomération de Longueuil.



245 logements sociaux

Outre le soutien au projet de Boucherville, une subvention de 2 417 272 $ est versée à la Ville de Longueuil et servira pour les projets SISME (30 logements), Saint-Roch – Phase II (36 logements), Coopérative de solidarité en habitation Laure-Gaudreault (54 logements) et HFAQ – Grande-Allée (23 logements).



Un montant de 1 098 760$ sera versé à la Ville de Brossard pour le projet U-Nid-Vert (65 logements), qui devrait voir le jour sur le terrain de l’ancien poste de police du boulevard Milan.



Enfin, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville recevra 473 312$ pour le projet Le Paillasson (28 logements).