Le président de la CSN veut devenir maire de Longueuil

Surprise mardi dernier alors que l’actuel président de la Centrale des syndicats nationaux (CSN), Jacques Létourneau, a annoncé son intention de tenter de se faire élire maire de Longueuil, le 7 novembre prochain. Pour ce faire il deviendra chef du Parti Action Longueuil qui était dirigé jusqu’à tout récemment par l’actuelle mairesse Sylvie Parent. Celle-ci, rappelons-le, a annoncé, il y a plus d’un mois, qu’elle ne solliciterait pas un second mandat.

Le chef syndical a confirmé qu’il démissionnerait de son poste de président de la CSN le 17 juin prochain. « On y va pour gagner. C’est un peu le prolongement de mon engagement syndical, mais dans la société », a dit M. Létourneau au journal La Presse, quelques heures après avoir officiellement annoncé ses intentions.

Jacques Létourneau fait carrière dans le milieu syndical depuis 30 ans et il est président de son syndicat depuis 2012. Il a déjà dirigé le syndicat des employés de l’hôpital Charles-Lemoyne au début des années 1990.

Résident du Vieux-Longueuil depuis un peu plus de deux ans seulement, il dit être pour la répartition de la richesse, pour le développement social, pour les services publics, pour qu’il y ait plus de vélos à Longueuil et plus de transport collectif. Jacques Létourneau prendra donc la tête d’une formation politique qui compte actuellement deux élus seulement, mais le parti devrait miser sur une équipe complète de 15 candidats pour le représenter dans tous les quartiers des trois arrondissements de Longueuil lors des élections du 7 novembre prochain.

L’annonce de la candidature de Jacques Létourneau risque de provoquer du mouvement politique, notamment du côté de la députée indépendante de Longueuil, Catherine Fournier qui, encore tout récemment, disait être encore en réflexion pour une candidature à la mairie de Longueuil, elle aussi. Idem du côté de l’Opposition officielle au conseil, car le parti Longueuil citoyen n’a toujours pas dévoilé le nom de son candidat à la mairie.