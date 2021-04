La Ville de Sainte-Julie félicite ses entreprises locales lauréates du Défi OSEntreprendre

La Ville de Sainte-Julie souhaite féliciter trois entreprises julievilloises, lauréates des prix de l’échelon local du Défi OSEntreprendre. L’événement présenté entièrement en ligne en présence des entreprises en nomination ainsi que des partenaires et élus des paliers fédéral, provincial et municipal, a permis d’honorer le travail et l’audace d’entreprises de la région qui se sont lancées en affaires au cours de la dernière année, malgré un contexte plus difficile.



« Ensemble, poursuivons sur cette lancée qui pavera la voie du succès entrepreneurial et qui favorisera un développement économique régional en pleine expansion », a tenu à préciser lors de l’événement Suzanne Roy, préfète de la MRC de Marguerite-D’Youville et mairesse de Sainte-Julie.



Tout en pot a remporté le titre dans la catégorie bioalimentaire. L’entreprise vend des plats succulents, prêts à cuisiner, faits d’ingrédients déshydratés de qualité. Elle répond aux besoins des familles qui désirent une solution simple, santé et zéro déchet, en plus d’acheter tous ses produits localement.



Noblia s’est illustré dans la catégorie exploitation, transformation, production. Elle vend des coffrets commémoratifs et des urnes personnalisées, contemporaines et chaleureuses, haut de gamme, aux allures d’oeuvres d’art expressives.



Finalement, Scikoop a été reconnue pour la catégorie innovations technologique et technique. L’entreprise connecte le monde de la science à la société grâce au numérique. Elle permet la coopération entre scientifiques, entreprises et communautés au travers d’une plateforme de science ouverte.



L’événement, chapeauté par la MRC de Marguerite-D’Youville, était commandité par la Caisse Desjardins des Patriotes qui a contribué au succès de cette 23e édition du Défi OSEntreprendre dans la MRC. Les entreprises lauréates sont automatiquement inscrites à la finale régionale. L’édition nationale aura lieu quant à elle en juin prochain.