Verchères fait l’acquisition d’une oeuvre de Laurence Fecteau Hébert

Communiqué– Voulant promouvoir et encourager la culture locale, la Municipalité de Verchères a fait l’acquisition d’une toile de Mme Fecteau Hébert dans le cadre de son programme d’achat d’œuvre d’art.

Ce programme d’achat est seulement ouvert aux citoyens de Verchères. C’est donc sous la recommandation d’un comité de sélection dudit programme que le Conseil municipal a procédé à l’adoption et à l’achat d’une œuvre. C’est l’œuvre de madame Laurence Fecteau Hébert intitulée « Submergée » qui fut sélectionnée parmi 20 œuvres présentées par 8 artistes de Verchères.

La toile de madame Fecteau Hébert a été faite avec de la peinture acrylique sur canevas, des pigments métalliques et du vernis. Les couleurs et les mouvements de l’œuvre ont rappelé au comité de sélection le majestueux Fleuve Saint-Laurent.

Suite à l’annonce de la sélection de sa toile, l’artiste se dit très reconnaissante et choyée que son œuvre fut choisie. Madame Fecteau Hébert a étudié en art visuel ainsi qu’en commercialisation de la mode et travaillait jusqu’à tout récemment comme acheteuse costumière au Cirque du soleil. Celle-ci a perdu son emploi dû à la covid-19 et est devenue maman depuis, un rôle qui semble la combler de bonheur.

Le Conseil Municipal tient à féliciter l’artiste sélectionnée et aussi à remercier tous les artistes qui ont présenté leur œuvre dans l’édition du programme d’achat d’œuvre d’art 2020.