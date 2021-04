Soutien de près de 14 M$ pour favoriser la croissance du secteur des camions électriques

Le gouvernement du Québec a accordé près de 14 M$ à Fournisseurs innovants en mobilité durable afin de soutenir le développement d’une nouvelle gamme de produits en électronique de puissance pour le marché des camions électriques. Il s’agit d’un projet de recherche et développement d’une durée de trois ans évalué à près de 28 M$.

Ce projet comprend le développement d’un sous-assemblage compact et générique « berceau » composé d’un chargeur, d’un convertisseur de voltage à courant continu-continu et d’un onduleur à très haute densité de puissance. Cette innovation permettra de maintenir un prix de vente compétitif pour l’industrie d’assemblage des camions.

Fournisseurs innovants en mobilité durable est un organisme sans but lucratif formé de trois organisations, soit le Centre technologique Dana Laval (anciennement Nordresa), Dana TM4, et Les industries Spectra Premium situées à Boucherville.