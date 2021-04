Politique d’approvisionnement responsable : la Ville de Boucherville encourage l’achat local

La Ville de Boucherville annonce qu’une politique en matière d’approvisionnement responsable est appliquée depuis le 1er avril 2020. L’établissement d’une telle politique a pour but d’assurer l’engagement de la Ville en matière de bonnes pratiques et de gestion en approvisionnement en plus de reconnaître l’importance du développement durable, de sa communauté ainsi que de son économie locale. Il s’agit d’un complément au règlement de gestion contractuelle.



Principes directeurs de la politique d’approvisionnement responsable : efficacité; équité et concurrence; intégrité et transparence; développement durable ; l’économie sociale.



Encourager l’achat local



Tout en maintenant ses principes d’équité, de concurrence, d’intégrité et de transparence, la politique encourage l’achat local, tout en respectant les intérêts de la Ville et des contribuables. À cet effet, la Ville peut maintenant octroyer un contrat inférieur à 50 000$ à un fournisseur local dont la place d’affaires est située sur son territoire, même si son offre de prix est supérieure jusqu’à concurrence de 5% de la valeur totale de la commande, à condition que la quantité, la qualité et le délai de livraison soient comparables.



Pour plus de détails, consultez le boucherville.ca/achatresponsable.