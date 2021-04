« Montérégie économique » et « DEL » s’unissent pour accélérer la numérisation des entreprises de la Rive-Sud

L’organisme Montérégie économique (MÉ) vient de conclure une entente de collaboration avec DEL (Développement économique de l’agglomération de Longueuil), permettant aux entreprises de la Montérégie d’accéder, à prix réduit et jusqu’au 31 mars 2022, aux services de son centre d’expertise industrielle, le DigiFabQG.

Couvrant jusqu’à 75 % des frais relatifs à l’utilisation de services, comme l’accompagnement individuel et les parcours de formation axés sur la numérisation de l’entreprise, cette entente s’inscrit dans le mandat de MÉ de mettre en place un espace régional de croissance et d’accélération (ERAC) des entreprises.

« Sachant que le DigiFabQG dispose déjà d’une offre de services complète et structurante, visant à faciliter la transformation numérique des entreprises, une collaboration avec DEL prenait tout son sens.

Précisons que les entreprises intéressées à bénéficier des services du DigiFabQG doivent contacter DEL directement.

Rappelons également que Développement économique Longueuil (DEL) s’est vu confirmer par le gouvernement du Québec l’établissement d’un centre d’expertise industrielle baptisé

DigiFabQG, dont la principale mission vise à accélérer le développement de projets numériques chez les entreprises manufacturières, dans l’objectif de développer des entreprises durables servant de moteur de développement économique et de changements sociaux.

Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) est un organisme sans but lucratif offrant ses services à l’ensemble des villes de l’agglomération de Longueuil. Il a pour mission de propulser les entreprises de l’agglomération de Longueuil vers le succès, en leur offrant un accompagnement d’affaires spécialisé, et de favoriser l’attraction d’investissement pour ainsi générer des impacts économiques et sociaux significatifs sur le territoire incluant la ville de Boucherville.