Le vaccin AstraZeneca offert aux personnes âgées de 45 ans et plus

Les personnes âgées de 45 ans et plus peuvent recevoir le vaccin AstraZeneca afin d’être protégées contre le coronavirus. Depuis quelques jours, les personnes de ce groupe d’âge peuvent prendre un rendez-vous sur le portail Québec.ca/vaccinCOVID ou recevoir le vaccin sans rendez-vous à la clinique de leur choix. L’horaire des cliniques sans rendez-vous est aussi disponible à cette adresse : https://www.santemonteregie.qc.ca/vaccination-astrazeneca-avec-et-sans-rendez-vous. Puisque la maladie circule beaucoup actuellement, il est impératif de s’isoler et de se faire dépister dès que la personne ressent des symptômes de la COVID-19. En cas de doute, il est demandé de faire l’évaluation des symptômes sur Québec.ca/decisioncovid19 ou de contacter le 1 877 644-4545 dans les plus brefs délais en suivant les directives transmises.