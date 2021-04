Contrecœur encourage la récupération d’eau de pluie grâce à une nouvelle subvention

Dans le cadre de son Plan d’action en développement durable (PADD) et du Jour de la terre, la Ville de Contrecœur lance un nouveau programme de subvention pour encourager ses citoyens à se procurer un baril récupérateur d’eau de pluie.



« Ce projet pilote, proposé par les citoyens lors de l’élaboration du PADD, est une autre action environnementale mise de l’avant par notre municipalité. Par ce geste écologique, nous avons la volonté d’atteindre notre objectif fixé de réduction de notre consommation d’eau potable. Nous voulons faire partie de la solution afin de pérenniser cette ressource bleue épuisable. Votre adhésion à ce nouveau programme permettra de contribuer ensemble au mouvement planétaire de protection des sources d’eau potable afin d’assurer son approvisionnement et son accès équitable », souligne la mairesse de Contrecœur, Maud Allaire.



Ce programme, qui entrera en vigueur le 5 mai prochain, vise la diminution de la consommation domestique d’eau potable durant la saison estivale. Le baril récupérateur d’eau de pluie peut être utilisé pour de multiples usages, dont l’arrosage du potager, de la pelouse et les travaux de nettoyage ou de compostage. La consommation d’eau potable est importante durant la saison estivale. L’eau de pluie récupérée contribue à réduire l’écoulement des eaux de ruissellement dans les égouts municipaux.



Le programme d’aide financière permettra à chaque citoyen se procurant un baril récupérateur d’eau de pluie de recevoir une aide financière jusqu’à 50 $ de son coût d’achat. Les citoyens doivent remplir le formulaire disponible sur notre site Internet afin de recevoir le remboursement.



Pour de plus amples informations sur nos gestes en lien avec l’environnement, consultez notre site Internet au www.ville.contrecoeur.qc.ca.