Emplois d’été: investissement de 1, 096, 576 dollars pour 292 emplois dans Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères

COMMUNIQUÉ – Le député Xavier Barsalou-Duval confirme que 89 projets dans la circonscription de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères ont été priorisés pour un investissement de plus de 1 million de dollars en marge du programme Emplois d’été Canada.

Plusieurs organisations auront l’opportunité d’embaucher des jeunes de la région au cours de la prochaine saison estivale, et ce, dans plusieurs secteurs d’activités : restauration, histoire et patrimoine, sport, municipalités, bénévolat, culture, arts et environnement, pour n’en nommer que quelques-uns.

« Dans le cadre d’une relance économique, ce financement est bienvenu, plus particulièrement dans le contexte pandémique actuel où les besoins sont criants. C’est une bouffée d’air frais, tant pour les organismes à but non lucratif que pour les entreprises privées de la circonscription. Tous les organismes que j’ai joints ont démontré leur grande satisfaction, peu importe la somme attribuée à chacun. Et pour les étudiants de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères, cet investissement se traduit par de nouvelles opportunités d’emplois à pourvoir. Je souhaite donc bon succès et bon été à tous ! », d’affirmer Xavier Barsalou-Duval député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères.

Source: Bureau de Xavier Barsalou-Duval député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères.