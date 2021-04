Plusieurs chantier en cours et à venir à Contrecœur

Le 16 avril dernier, le gouvernement du Québec a annoncé des investissements de 866 701 000 $ pour les deux prochaines années afin d’assurer le maintien et l’amélioration des infrastructures routières en Montérégie. Plusieurs de ces chantiers auront lieu à Sainte-Julie et Varennes (voir texte ci-dessus à ce sujet) et certains se dérouleront à Calixa-Lavallée et à Contrecœur.

À Calixa-Lavallée, le ministère des Transports procèdera au parachèvement de l’asphaltage de la chaussée de la rue Labonté au cours de l’année. Chez sa voisine, Contrecœur, les travailleurs réaménageront en 2021 la sortie de la Pomme-d’Or, sur l’autoroute 30, en direction ouest, en plus d’entreprendre la réfection d’un ponceau sous la route 132, près de la rue des Grives.

Le 26 avril, le MTQ débutera des travaux de réfection du pont d’étagement de la montée Lapierre, qui passe au-dessus de l’autoroute 30, soit l’autoroute de l’Acier. Ce chantier s’échelonnera jusqu’au début du mois d’août.

Sur la montée Lapierre, il y aura fermetures d’une direction à la fois sur le pont d’étagement, ce qui nécessitera une circulation en alternance gérée à l’aide de feux de circulation. Il y aura à l’occasion fermetures complètes du pont d’étagement de la montée Lapierre avec chemin de détour, mais celles-ci seront de courte durée pendant trois journées, soit lors de la mobilisation du chantier, du changement de phase à la fin mai et de la démobilisation du chantier. Il y aura aussi fermeture de longue durée pendant trois semaines vers la fin du projet.

On procèdera aussi à la déviation d’une voie de circulation sur l’autoroute 30 en direction est (sauf à l’heure de pointe du soir) et en direction ouest (sauf à l’heure de pointe du matin). Il ne sera pas possible d’utiliser à l’occasion la bretelle d’entrée menant de la montée Lapierre vers l’autoroute 30 en direction est, tout comme la bretelle d’entrée menant de la route des Aciéries vers l’autoroute 30 en direction ouest. Il est à noter toutefois que les bretelles d’entrée situées de part et d’autre de l’autoroute 30 ne seront pas fermées simultanément.