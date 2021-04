Du 18 au 24 avril, le conseil municipal de Varennes souligne la Semaine de l’action bénévole 2021 ainsi que l’engagement exceptionnel des citoyens qui donnent de leur temps pour s’impliquer au sein des associations et des organismes locaux.



« À tous ceux qui œuvrent bénévolement au sein de notre communauté, je vous dis merci. Votre implication est plus que précieuse. En offrant de votre temps aux associations et organismes locaux, vous contribuez à faire une grande différence dans la vie des gens, vous enrichissez non seulement votre milieu de vie, mais aussi celui de tous les Varennois », souligne le maire de Varennes, Martin Damphousse.



Afin de brosser un portrait du bénévolat sur son territoire, la Ville de Varennes invite les citoyens bénévoles à répondre à un sondage en ligne. Les résultats de ce sondage serviront à bien comprendre la réalité des bénévoles et ainsi aider la Ville à développer différents outils ou services pour ses organismes reconnus. La date limite pour compléter le sondage est le 15 juin 2021. Trois cartes-cadeaux d’une valeur de 50 $ chacune, valide dans un commerce de Varennes, au choix des gagnants, seront tirées parmi tous les répondants du sondage.



Varennes possède une riche tradition en matière de bénévolat et d’engagement communautaire. Nos bénévoles s’activent dans plus de 40 organismes, tant au niveau des loisirs, de l’entraide ou bien du domaine culturel et communautaire.



« Le conseil municipal et moi-même sommes très heureux de souligner aujourd’hui l’apport de gens inspirants, qui aide sans compter. Encore une fois, merci! », conclut le maire de Varennes, Martin Damphousse.