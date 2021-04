En ce Jour de la Terre, le conseil municipal de Varennes rend hommage aux victimes de la Covid-19

En ce 22 avril, pour commémorer le Jour de la Terre, les élus et les employés municipaux ont procédé aujourd’hui à la traditionnelle plantation d’arbres. Cette année, un magnolia blanc a été planté sur l’espace vert qui borde la rue du Souvenir afin d’honorer la mémoire des personnes décédées de la COVID-19. Les citoyens pourront l’apercevoir tout près de l’espace de repos où l’on retrouve des bancs qui y sont aménagés.



« Nos pensées accompagnent les familles qui ont perdu des proches depuis le début de cette pandémie. En nous recueillant près de cet arbre, nous nous souvenons de ces Varennois disparus, du combat que nous menons contre ce virus au aussi de la solidarité qui nous anime à travers cette épreuve », a déclaré le maire, Martin Damphousse, en ajoutant que la beauté de la nature, en ce Jour de la Terre, nous envoie de la force, du courage et de la persévérance pour les jours à venir.



Le Jour de la Terre est le plus grand évènement participatif en environnement au monde. Au Québec, c’est l’occasion pour les organisations, dont les villes, d’encourager l’action environnementale.