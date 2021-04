Un projet pilote pour des poules urbaines à Boucherville

Des Bouchervillois pourront avoir des poules dans leur cour et des œufs frais chaque matin. La Ville de Boucherville va en effet de l’avant avec un projet pilote pour l’année en cours uniquement.

À la suite de l’engouement pour les poules urbaines et de demandes de citoyens, la direction de l’urbanisme et de l’environnement a planché sur ce dossier. Le 19 avril, les élus municipaux ont dit oui au projet pilote qui vise à déterminer les balises d’une éventuelle réglementation.

Pour cette année, un maximum 40 propriétés pourra accueillir des poules, réparties dans cinq emplacements dans chacun des huit districts de la ville. Les autorisations seront accordées aux propriétaires de résidences unifamiliales qui ne sont pas situées dans un projet intégré. Chaque résidence pourra avoir un maximum de quatre poules.

Le poulailler devra avoir une superficie maximale de 5 m² avec une distance minimale de 1 m des limites de terrain. La superficie de l’enclos extérieur (parquet) ne devra pas être supérieur à 5 m² et la hauteur maximale de 2,5 m, avec une distance minimale de 2 m des limites de terrain. Les œufs seront pour consommation personnelle et leur vente sera interdite.

Les personnes intéressées à avoir des poules pondeuses devront obtenir une approbation écrite de leurs voisins ayant un terrain adjacent à leur propriété. Pour participer au projet pilote, elles doivent faire part de leur intérêt d’ici le 30 avril, en précisant leur adresse, leur numéro de téléphone et en décrivant le projet (nombre de poules souhaitées, dimensions et localisation du poulailler et du parquet, etc.). La demande devra être envoyée par courriel à l’adresse suivante : secretariat.permis@boucherville.ca