Développement : l’école De Mortagne fermée 14 jours, les tests Covid se poursuivent pour les groupes de secondaire 3, 4 et 5

L’école secondaire De Mortagne de Boucherville a cessé ses activités d’enseignement, depuis mardi dernier et ce, pour une période de 14 jours au minimum en raison de trop nombreuses sources d’éclosion de cas de Covid-19. Selon les derniers chiffres rendus publics la semaine dernière, il y aurait au moins 39 cas de recensés dans l’école, soit 30 élèves et neuf membres du personnel.

Cela dit, il est plus que probable que le nombre de cas grimpe de façon significative car les 39 cas recensés l’ont été dans le groupe des élèves de secondaires 1 et 2 seulement, alors que tous les élèves de secondaires 3, 4 et 5 ont été invités à se faire tester au cours des derniers jours.

Pour l’heure, aucune mise à jour des cas n’a été faite par la direction de l’école, mais une directive demandait aux élèves de ne pas se rencontrer en dehors de l’école, non plus, pour ne pas aggraver la propagation.

En date du 16 avril, la polyvalente De Mortage était déjà dans le collimateur de la Santé publique de la Montérégie qui avait déjà identifiée l’école secondaire dans le groupe d’écoles ou on recensait déjà des cas de Covid. De toute évidence, la situation s’est détériorée.

La Santé publique avait d’ailleurs ouvert un nouveau site de tests à l’aréna Jacques-Cartier de Longueuil pour, entre autres, accueillir plus rapidement les élèves de De Mortagne.

À noté qu’une autre école secondaire de la région est aussi fermée depuis une dizaine de jours pour les mêmes raisons, le Collège Durocher de Saint-Lambert.