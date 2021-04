DEL a soutenu plus de 1000 entreprises en pleine crise de la COVID-19

Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) a, malgré la crise de la COVID-19, poursuivi en 2020 sa mission de supporter les entreprises de l’agglomération, entre autres, en lançant une vaste opération « Sauvons les entreprises ».

C’est à la lumière des quelque 1000 appels logés aux entrepreneurs que l’équipe de DEL a pu apprendre que plus de 90 % des entrepreneurs avaient des problèmes de liquidité. C’est en solidifiant ses liens avec les entreprises de son territoire et en déployant de nouveaux services et programmes adaptés que DEL a pu aider la communauté d’affaires de la région.

En fait, malgré la situation pandémique, le bilan des activités de DEL en 2020 est somme toute positif grâce aux principales actions suivantes :



. Accompagnement de 1 179 entreprises distinctes, un chiffre battant tous les records, comparativement à une moyenne de 450 PME soutenues dans les deux dernières années

. Déploiement de nouveaux produits et services COVID (PAUPME, AERAM, veille des aides financières, etc.)

.271 entreprises ont été financées avec 5,9 millions $ en prêts et 2,1 millions $ en subvention.

. Début des activités du Digifab QG, centre d’expertise industrielle servant à débuter ou poursuivre sa transformation numérique

. Investissements totalisant 242 M$

. Création et maintien de 3 058 emplois

. Attraction de 8 nouvelles organisations

. Près de 2 000 participants aux 59 webinaires, formations et activités de DEL

. Dépôt du plan d’affaires d’une zone d’innovation en intelligence numérique industrielle.



DEL accompagne les entreprises de l’agglomération de Longueuil. On y retrouve 11062 entreprises qui emploient 175,000 personnes. De ce nombre on recense 2513 commerces de type industriel répartis dans les villes de Longueuil, Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Lambert et Boucherville.