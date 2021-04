Phase 2 de la vaccination des travailleurs de la santé et des services sociaux

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a fait savoir que l’ensemble des travailleurs du milieu de la santé et des services sociaux qui jusqu’à présent n’avaient pas été vaccinés contre la COVID-19 sont invités à s’inscrire. Il s’agit de la phase 2 de la vaccination de ces travailleurs et elle concerne seulement les personnes qui ont un contact direct avec des patients dans le cadre de leurs activités professionnelles. Cela inclut notamment le personnel du réseau, de même que les stagiaires, ainsi que les responsables des ressources intermédiaires et de type familial qui n’étaient pas visés par la phase 1; les travailleurs de la santé et des services sociaux, incluant les stagiaires, à l’emploi d’une clinique privée; les travailleurs communautaires en contact direct avec des patients à haut risque, comme les travailleurs de rue en santé mentale, en itinérance et en toxicomanie. Pour s’inscrire, les personnes concernées n’ont qu’à se rendre sur Québec.ca/vaccinCOVID afin de prendre rendez-vous.