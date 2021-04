Le vaccin AstraZeneca offert aux personnes âgées de 45 ans et plus

Les personnes âgées de 45 ans et plus pourront désormais recevoir le vaccin AstraZeneca afin d’être protégées contre la COVID.

À compter de demain, les personnes de ce groupe d’âge pourront prendre un rendez-vous sur le portail Québec.ca/vaccinCOVID ou recevoir le vaccin sans rendez-vous à la clinique de leur choix. L’horaire des cliniques sans rendez-vous est aussi disponible à cette adresse : https://www.santemonteregie.qc.ca/vaccination-contre-la-covid-19-en-monteregie#toc–propos-de-la-vaccination-

« J’invite personnellement les Montérégiens de 45 ans et plus à profiter de cette occasion afin d’être protégés plus rapidement contre la COVID. Avec l’augmentation régulière du nombre de cas et la présence de plus en plus marquée des variants, personne n’est à l’abri. Actuellement, la grande majorité des éclosions surviennent dans les écoles et dans les milieux de travail. Contrairement aux vagues précédentes, la maladie touche davantage les jeunes. Présentement, on trouve le plus de cas actifs chez les jeunes âgés de 10 à 19 ans suivis des 40-49 ans », relève Dre Julie Loslier, directrice de santé publique de la Montérégie.



Puisque la maladie circule beaucoup actuellement, il est impératif de s’isoler et de se faire dépister dès que vous ressentez des symptômes de la COVID. En cas de doute, faites l’évaluation des symptômes sur Québec.ca/decisioncovid19 ou contactez le 1 877 644-4545 dans les plus brefs délais et suivez les directives qui vous seront transmises.



Pour plus d’information sur la COVID en Montérégie, nous vous invitons à consulter le portail https://www.santemonteregie.qc.ca/conseils-sante/coronavirus-covid-19. La santé publique publie chaque semaine des informations ainsi que des données sur la pandémie sur sa page Facebook que vous pouvez consulter à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/DSPMonteregie/