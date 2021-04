Aides additionnelles pour soutenir les entreprises

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, a annoncé des mesures bonifiées additionnelles à l’Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) afin d’atténuer davantage les difficultés rencontrées par les commerces en raison du resserrement des consignes sanitaires. Voici les ajustements qui entrent maintenant en vigueur pour les entreprises visées par un ordre de fermeture : prolongation du moratoire jusqu’au 1er septembre pour le remboursement du capital et des intérêts liés aux aides financières accordées; montant additionnel maximal de 10 000 $ pour compenser les frais de fermeture d’un restaurant ou d’une salle d’entraînement. Ce soutien additionnel s’applique aux entreprises se qualifiant à l’AERAM et vise à appuyer les établissements qui avaient récemment repris leurs activités, mais qui ont dû les cesser suivant un ordre de refermeture dans le contexte de la pandémie de la COVID-19; soutien additionnel correspondant à une contribution non remboursable équivalant à un montant maximal de 45 000 $ pour les établissements qui ont été fermés plus de 180 jours, soit 15 000 $ par mois, pour des frais fixes déboursés les trois mois suivant le dernier mois d’admissibilité en vertu de la fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement accordé pour les entreprises qui ont démontré des besoins de liquidités.