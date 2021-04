Le Centre des générations de Boucherville remet 275 000 $ à dix-huit organismes

Alors que la pandémie a durement affecté l’économie et que les revenus ont été moins au rendez-vous, le Centre des générations de Boucherville qui administre le magasin d’économie sociale Le Grenier des Aubaines a réussi un coup de maître en distribuant une somme de 275 000 $ à dix-huit organismes de Boucherville et de la région.

La semaine dernière, ceux-ci ont reçu par la poste une enveloppe « surprise » dans laquelle ils ont découvert un chèque qu’ils pourront utiliser pour maintenir leurs activités ou développer de nouveaux projets.

Chaque année, l’organisme de bienfaisance, le Centre des générations, partage les revenus provenant des ventes de son magasin entre divers organismes. Depuis 2004, il a remis une somme 2 405 740 $.

Ce qui est extraordinaire cette année, c’est que l’organisme a réussi à remettre une aussi grosse somme d’argent même si son magasin a été fermé durant presque six mois, et lorsqu’il était en activité, il ne l’était que partiellement, soit deux ou trois jours par semaine. Les ventes ont donc été beaucoup moins nombreuses, ce qui s’est reflété automatiquement sur les profits. Mais c’est la main sur le cœur que ses membres du conseil d’administration ont décidé de piger dans leur « bas de laine » pour bonifier l’enveloppe qui était destinée aux organismes.

« Cette aide financière que nous apportons aux organismes locaux est une grande source de fierté pour tous nos bénévoles. Cette année, malheureusement, la remise n’a pu se dérouler en présentiel lors d’un traditionnel 5 à 7 qui réunit nos bénévoles et les représentants des différents organismes », précise Chantal Thiboutot.

Les organismes bénéficiaires

L’antre-temps de Longueuil

Fondation Jeanne-Crevier

Fondation Source Bleue

L’Appartenance

Paroisse Saint-Louis

Paroisse Saint-Sébastien

Maison Gilles-Carle Boucherville

Fondation de l’école Orientante l’Impact de Boucherville

Fondation de l’école secondaire De Mortagne

Comité d’entraide de Boucherville

Maison du bénévolat de Boucherville

Fondation Lajemmerais

Fondation les Amis de la Casa

Centre d’action bénévole de Boucherville

Maison des jeunes de Boucherville

Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches

Loisirs et répit Sans Limites

Fondation Carrefour pour Elle