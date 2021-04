La piste multifonctionnelle du boulevard Marie-Victorin doit être partagée

Un enfant de 6 ans renversé par un cycliste

Le sujet a suscité des centaines de commentaires l’été dernier et, bien que le mois de mai ne se soit pas encore pointé le bout du nez, le partage de la piste multifonctionnelle du boulevard Marie-Victorin est déjà au cœur de nombreux débats.

La Bouchervilloise Joëlle Martin a déploré, sur les réseaux sociaux, que son fils de six ans seulement qui faisait du patin se soit fait frapper et renverser par un cycliste, sur la fameuse piste, dans le secteur du Vieux-Boucherville, le 9 avril dernier.

Il n’en fallait pas plus pour susciter pas moins de 150 réactions ou commentaires, que ce soient des citoyens qui jugent la cohabitation difficile sur la piste, ou les cyclistes qui disent bien sûr avoir le droit d’y rouler aussi.

Le même enjeu est identifié par de nombreux citoyens, soit la présence de cyclistes de compétition ou d’entrainement qui roulent à des vitesses trop élevées pour cohabiter avec des marcheurs, des familles avec des poussettes, des cyclistes « du dimanche », des jeunes en patins ou encore des gens plus âgés qui doivent se déplacer avec un déambulateur.

Suggestions de citoyens

Indiquer et afficher encore plus la réalité de la multifonction de la piste comme l’a proposé une autre Bouchervilloise, Mylène Leclerc; obliger une limite de vitesse sur la piste pour les cyclistes, comme le souhaite Marie-Josée Roux; demander aux marcheurs d’utiliser le trottoir de l’autre côté de la piste; ou faire rouler les cyclistes de compétition dans la rue ou dans d’autres endroits parce que la pratique d’une telle activité est complètement incompatible avec la vocation « multifonctionnelle » de la piste.

Plusieurs ont aussi formulé le souhait que les différentes clientèles et les utilisateurs fassent preuve de civilité et de respect dans toutes les circonstances. Aussi, parce que l’été est venu passer le printemps avec nous, la chaleur du mois d’avril doublée d’une affluence accrue de marcheurs en raison de la période pandémique actuelle fait en sorte que la piste multifonctionnelle en bordure du fleuve est presque devenue un équipement de catégorie « services essentiels » pour les citoyens.