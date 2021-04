Poursuite des démolitions de bâtiments au centre-ville de Varennes

Au cours de la semaine du 18 avril, un entrepreneur débutera les travaux de démolition de propriétés qui ont été acquises par la Ville sur la route Marie-Victorin, soit les bâtiments situés au 2157 (ancien restaurant Varennes pizzeria), au 2155 (ancien magasin Meubles Daviau) et au 2089 (ancien commerce Vitrerie Landry). Les travaux se dérouleront en journée à l’intérieur des bâtiments et à l’extérieur au cours des prochains jours.



Le conseil municipal continue de poser des gestes concrets qui mèneront vers la revitalisation du centre-ville de Varennes. Les programmes municipaux d’acquisition d’immeubles et de soutien aux propriétaires qui souhaitent démolir leurs bâtiments vétustes connaissent un grand succès. Les effets sont concrets et les citoyens ont pu constater des changements, par la disparition de bâtisses désuètes sur la route Marie-Victorin.



« Nous déployons beaucoup d’efforts dans la revitalisation du centre-ville. Voilà un autre legs d’importance qui transformera notre paysage urbain au tournant du 350e anniversaire de Varennes », affirme le maire Martin Damphousse.