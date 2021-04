Le RTL offrira un service de navette vers les centres de vaccination

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) met, à son tour, la main à la pâte à l’opération vaccination sur la Rive-Sud et s’associe avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est pour offrir un service de navettes pour la vaccination contre la COVID-19 vers le centre Marcel-Dulude à Saint-Bruno-de-Montarville (depuis le 13 avril) et l’Hôtel Mortagne à Boucherville dès le 22 avril.

La navette vers le centre Marcel-Dulude empruntera notamment le boulevard De Boucherville, la montée Sabourin et le boulevard De Montarville avec des passages toutes les 40 minutes. La navette vers l’Hôtel Mortagne empruntera les boulevards Curé-Poirier et Jacques-Cartier à partir du terminus Longueuil et sera offerte à une fréquence de 30 minutes. Le service sera gratuit pendant la durée de la mise en service, en constante évaluation selon l’achalandage et la disponibilité des vaccins. Vous trouverez les horaires et trajets détaillés sur cette page : https://www.rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/vaccination-covid-19/. Il est toutefois important de rappeler que seules les personnes ayant pris rendez-vous seront vaccinées.

D’autres cliniques sont mises à la disposition des citoyens des villes de Brossard, Boucherville, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert. Les lignes régulières du RTL les desservent déjà. Voici quelques possibilités :

Clinique de vaccination à l’Espace Rodi, 1136, boulevard Marie-Victorin à Longueuil : lignes 20, 25, 81 et 125;

Centre de vaccination COVID, 1575, avenue Panama à Brossard : lignes 5, 6, 13, 15, 32, 35, 39, 41, 42, 44, 47, 49, 50, 54, 60, 77, 132, 177 et T-48 ;

Centre de vaccination COVID DIX30, 9415, boulevard Leduc à Brossard : lignes 14, 35 et 39;

Clinique de vaccination au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois à Boucherville : lignes 80, 83, 84 et 180.

« Nous vivons une situation sans précédent un an après le début de la pandémie de la COVID-19. Nos administrateurs et moi-même tenons à faire notre part et mettre l’épaule à la roue dans cette lutte contre ce virus, afin que le retour à la normale se fasse le plus rapidement possible », a précisé Jonathan Tabarah, président du conseil d’administration du RTL.