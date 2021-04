Des bourses pour deux athlètes-étudiantes de Boucherville

La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) a remis des bourses à 34 étudiants-athlètes prometteurs. Parmi ceux-ci, deux sont de Boucherville. Clémence Paré et Marjorie Lajoie ont chacune reçu une bourse de 2000 $ pour les soutenir dans leur réussite académique et sportive.

La FAEQ a récompensé ces jeunes lors du lancement par visioconférence, le 1er avril, de la 5e édition du Défi 808 Bonneville. Grâce à cet événement annuel phare et à ses partenaires, la FAEQ a ainsi pu procéder à une deuxième vague de remises de bourses qui totalise 110 000 $.

Clémence Paré, athlète en paranatation (S5), a participé à six épreuves aux Jeux parapanaméricains de Lima en août 2019. Elle a terminé notamment 4e au 200 m quatre nages et au 50 m papillon. Clémence, âgée de 18 ans, étudie en Sciences humaines, profil individu, au Collège de Maisonneuve. Elle aimerait devenir travailleuse sociale ou œuvrer dans un domaine lié à la psychologie.

La patineuse artistique Marjorie Lajoie s’est classée au 14e rang avec son partenaire Zachary Lagha aux Championnats du monde en mars dernier. Il s’agissait de leur première expérience dans la catégorie senior aux mondiaux. En 2020, le couple a terminé cinquième aux Championnats des quatre continents.

Marjorie, âgée de 20 ans, étudie en Sciences humaines au cégep à distance. Elle aimerait partir en tournée pour donner des spectacles et continuer son chemin comme entraîneure auprès d’athlètes élites après sa carrière sportive. Passionnée par la psychologie, elle explorera également ses options dans ce domaine.