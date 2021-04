Une saison de « frisbee » cet été à Longueuil

Le Club Ultimate Longueuil vient d’obtenir l’autorisation pour démarrer sa saison. Dans le contexte de la crise sanitaire, des mesures exceptionnelles ont été mises en place afin de permettre aux jeunes de pratiquer l’ultimate frisbee de façon sécuritaire.

Les activités d’initiation à l’Ultimate seront basées sur le plan de relance de la Fédération

québécoise d’ultimate (FQU). La Montérégie étant en zone rouge, la distanciation physique de deux mètres sera respectée en tout temps en début de saison.

Ultimate Longueuil amorce sa troisième année d’existence avec optimisme. Malgré la pandémie, l’organisme note une augmentation de 30 % des inscriptions.

Tout indique que les parents apprécient ce sport qui ne requiert pas d’arbitre et qui cultive le respect de tous les joueurs.

De plus, la direction du club espère mettre en place une équipe compétitive dès que les mesures sanitaires seront assouplies.

Le premier entrainement de la session du printemps aura lieu le dimanche 2 mai au parc de l’école secondaire Gérard-Filion à 10 h. La saison d’été débutera le 21 juin. On peut obtenir de plus amples informations sur le club et les inscriptions en visitant le www.ultimatelongueuil.ca