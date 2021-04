Les Julievillois peuvent encore se procurer un arbre à prix réduit

Bien que la vente d’arbres organisée par la Ville de Sainte-Julie ait connu du succès, la population peut encore se procurer certaines essences d’arbres.



Les Julievillois qui désirent acheter un arbre doivent le faire sur le site Sport-Plus et payer par carte de crédit. Les prix varient entre 50 $ et 70 $. La quantité est limitée à un arbre par propriété. Toutefois, s’il reste des arbres le 23 avril, il sera possible d’en acheter un deuxième.



Voici les essences qui sont encore disponibles :



Érable rouge Acer rubrum « Red Rocket »

Marronnier à fleurs rouges Aesculus carnea « Fort McNair »

Févier d’Amérique sans épine Gleditsia triacanthos inermis « Street keeper »

Chêne pédonculé Quercus (robur X bicolore) « Regal Prince »

Épinette du Colorado Picea pungens « Baby Blue Eyes »

Les jeunes arbres seront livrés en pot directement à la résidence de l’acheteur à la mi-mai et ne comportent aucune garantie.



Pour connaître les caractéristiques des essences offertes et les modalités de la vente, il suffit de consulter ce lien : https://www.ville.sainte-julie.qc.ca/environnement/vente-d-arbres-a-prix-reduit.