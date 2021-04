Le gouvernement fédéral soutient le Centre technologique en aérospatiale du cégep Édouard-Montpetit

Le Centre technologique en aérospatiale (CTA), un centre collégial de transfert technologique affilié au cégep Édouard-Montpetit, profitera d’un soutien de 1,4 million $ du gouvernement fédéral.

Pablo Rodriguez, député d’Honoré–Mercier, lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes, en a fait l’annonce récemment au nom de Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC.

Cette contribution non remboursable permettra à l’organisme de bonifier son offre de services en matière de soutien à l’innovation et à l’adoption de nouvelles technologies au sein des PME québécoises du secteur de l’aéronautique grâce à l’acquisition de nouveaux équipements – un projet évalué à près de 1,8 million de dollars.

Le Centre technologique en aérospatiale (CTA) est situé sur le campus de l’École nationale d’aérotechnique (ENA). Acteur important de l’écosystème aéronautique du Québec, le CTA a démontré au fil des années sa capacité à soutenir les nombreuses PME du secteur dans leurs activités de recherche et développement. Ses liens avec l’ENA font en sorte que cet organisme à but non lucratif demeure très au fait des dernières avancées technologiques, des perspectives d’amélioration et des besoins émergents des PME.