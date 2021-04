La Ville de Sainte-Julie ouvre ses terrains de tennis et de pickleball

La Ville de Sainte-Julie est heureuse d’annoncer que les terrains de tennis et de pickleball sont maintenant ouverts. Cette ouverture hâtive fait suite à l’augmentation de l’achalandage pour les sports extérieurs ainsi que l’arrivée des températures estivales.



À compter du lundi 19 avril, il sera possible de réserver un terrain de tennis jusqu’à 24 h d’avance en se connectant à son compte Sport-Plus. Le site de réservation ouvrira dès le dimanche 18 avril à 9 h. La carte loisirs est donc essentielle pour les réservations. Le jeu est permis en simple seulement. Chaque joueur doit apporter ses propres balles. Les terrains sont situés au parc Edmour-J.-Harvey. Ceux du parc Jules-Choquet ouvriront dans quelques semaines lorsque leur réfection sera terminée.



Les plages de réservations sont de 9 h à 21 h chaque jour. La dernière réservation se déroulera de 20 h à 21 h. Les terrains seront éclairés jusqu’à 21 h 15. Les citoyens qui n’ont pas de réservations peuvent utiliser les terrains si ceux-ci ne sont pas réservés, mais devront céder leur place à l’arrivée du citoyen qui a fait la réservation.



Étapes pour réserver un terrain

1. Se connecter à son compte Sport-Plus et cliquer sur Horaire/réservation.

2. Choisir le terrain souhaité dans le menu déroulant.

3. Cliquer sur Autres informations et choisir le membre qui désire faire la réservation.

4. Choisir la date et l’heure et cliquer sur Réserver.

5. Cliquer sur OK et sur le panier pour passer à la caisse pour confirmer la réservation.

6. Cliquer sur Confirmer et accepter les modalités de paiement. Un courriel de confirmation sera envoyé au citoyen qui a fait la réservation.



Quant aux terrains de pickleball, ils sont ouverts au jeu libre. Les utilisateurs doivent apporter leur filet et leur raquette. Comme pour le tennis, les consignes de distanciation s’appliquent en tout temps.