Boucherville: une maison ancestrale à sauver

Une enveloppe de 100 000 $ est prévue cette année pour la réalisation d’une étude de faisabilité et de plans et devis en vue de redonner éventuellement vie à la maison d’Alençon.

Cette habitation en pierre construite entre 1803 et 1811 est située en zone agricole, au 300, chemin d’Alençon, tout près de l’accès menant aux sentiers aménagés dans le boisé Du Tremblay. Propriété de la Ville de Boucherville, elle est abandonnée depuis longtemps et fait l’objet d’une grande surveillance. Cité immeuble patrimonial, sa protection s’applique à l’enveloppe extérieure.

La Ville de Boucherville est présentement en discussion avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin d’évaluer les possibilités d’exploitation de ce bâtiment. La somme de 100 000 $ est d’ailleurs inscrite au programme triennal d’immobilisations pour l’année 2021 pour ce projet d’étude. S’il chemine favorablement, les travaux de restauration ne pourront être réalisés avant 2022 ou 2023.

Il y a quelques années, Nature Action Québec souhaitait, en collaboration avec la Ville de Boucherville, transformer la maison en centre d’interprétation du boisé Du Tremblay afin d’offrir aux citoyens de l’information sur les éléments d’intérêt de ce milieu de grande valeur écologique. Si un projet de transformation voyait le jour, c’est la Ville qui en serait responsable. Plus de détails ne seront connus que dans quelques mois.