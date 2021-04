Travailleurs essentiels et personnes atteintes de maladies chroniques peuvent maintenant se faire vacciner

À compter d’aujourd’hui, deux nouveaux groupes sont invités à se faire vacciner contre la COVID en Montérégie. Il s’agit des personnes atteintes de certaines maladies chroniques et les travailleurs essentiels oeuvrant dans les milieux à risque important d’éclosions comme le personnel scolaire, des services de garde, les policiers et les pompiers notamment.



Ces travailleurs essentiels (cliquez ici pour obtenir la liste complète) pourront prendre rendez-vous à www.Québec.ca/vaccinCOVID. Ils devront présenter une preuve d’emploi lorsqu’ils se présenteront au centre de vaccination.



Sur recommandation de leur médecin, les personnes qui sont suivies pour un cancer, ont été greffées ou reçoivent des traitements de dialyse pourront être vaccinées. Elles n’ont toutefois pas à prendre rendez-vous. Vous trouverez ici la liste de ces personnes considérées à très haut risque de complications de la COVID qui sont invitées à recevoir le vaccin.



Jusqu’à maintenant, près de 300 000 Montérégiens ont été vaccinés.



Augmentation des cas, vigilance accrue



Les progrès de la vaccination sont particulièrement importants dans le contexte actuel alors que la pandémie gagne du terrain.



« Depuis les trois dernières semaines, nous observons une hausse des cas dans tous les groupes d’âge en Montérégie. Même si les consignes n’ont pas changé dans notre région récemment, nous sommes toujours en zone rouge et le couvre-feu est demeuré à 21h30, nous invitons les gens à redoubler de vigilance à cause de la présence de variants qui sont beaucoup plus contagieux », fait valoir la directrice de santé publique de la Montérégie Dre Julie Loslier.



Pour limiter la transmission du virus, le port du masque ou du couvre-visage est désormais obligatoire à l’extérieur en zone rouge ou en zone orange pour toute personne âgée de 10 ans et plus qui pratique une activité extérieure avec une personne qui n’est pas un contact domiciliaire. Le seul moment où elles peuvent retirer leur masque, c’est lorsqu’elles sont assises à deux mètres l’une de l’autre.



Pour plus d’information sur la COVID en Montérégie, nous vous invitons à consulter le portail https://www.santemonteregie.qc.ca/conseils-sante/coronavirus-covid-19. La santé publique publie chaque semaine des informations ainsi que des données sur la pandémie sur sa page Facebook que vous pouvez consulter à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/DSPMonteregie/