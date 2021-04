18 M$ pour le répit, l’information, la formation et le soutien psychosocial des proches aidants

L’organisme L’Appui financera 254 projets de soutien pour les aidantes et les aidants du Québec en 2021-2022, pour une somme totale de 17 924 000 dollars. 51 % des sommes sont destinés au répit et le reste ira à des services d’information, formation et soutien psychosocial. « La pandémie a accru la détresse des personnes proches aidantes, donnant aux organismes qui les soutiennent une importance plus grande que jamais. Depuis le début de la crise de la COVID-19, les organismes qui œuvrent auprès des proches aidants ont modifié leurs façons de faire dans le but d’adapter et de maintenir leurs services dans ce contexte exceptionnel. Nous sommes fiers de continuer à être présents pour que les organismes obtiennent le soutien nécessaire pour mettre en place des projets et pour que les proches aidants trouvent des réponses à leurs besoins », s’est réjoui Guillaume Joseph, directeur général de l’Appui pour les proches aidants. Toutes les régions du Québec bénéficieront de cet investissement.