Québec accorde une nouvelle aide financière de 700 000 $ à l’agglomération de Longueuil

Le gouvernement du Québec y va d’un autre effort en accordant une aide financière de 706 429$ à l’Agglomération de Longueuil. Cette aide vise à soutenir les opérations spéciales et les coûts supplémentaires occasionnés par la pandémie, entre autres pour développer des infrastructures numériques et outils technologiques.

La députée de Boucherville (circonscription de Montarville) et ministre de la Culture et des Communications Nathalie Roy en a fait l’annonce au nom de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation Andrée Laforest. Cette annonce est en lien avec l’aide financière globale de 80 millions de dollars accordée à l’ensemble des MRC et aux agglomérations de l’ensemble du Québec exerçant des compétences de MRC.

Cette aide financière s’ajoute aux sommes allouées l’automne dernier par Québec lorsque les municipalités locales ont reçu un total de 800 M$. Un montant supplémentaire avait été réservé pour les régions afin de prévoir les possibles répercussions imprévues occasionnées par la pandémie.

« Je me réjouis de cette annonce qui permettra notamment l’implantation d’outils numériques pour appuyer le maintien et la création d’emplois par le télétravail », a affirmé Mme Roy.