La pénurie et la flambée des prix des unifamiliales propulsent les ventes des copropriétés

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec a dévoilé ses données pour le mois de mars. « Les transactions des propriétés unifamiliales sont en baisse pour un deuxième mois d’affilée après des records à la hausse durant sept mois consécutifs. La pénurie d’inscriptions et l’accélération phénoménale des prix pèsent sur le marché immobilier », a fait remarquer Charles Brant, directeur du Service de l’analyse du marché. « Dans ce contexte de flambée des prix, les ménages et les investisseurs se tournent vers les autres catégories de propriétés offrant plus de disponibilités sur le marché », a-t-il ajouté. Au cours du mois de mars, on a noté une hausse de 8 % des ventes résidentielles dans la région de Montréal, une performance remarquable dans un contexte où les ventes d’unifamiliales ont connu un repli de 7 %. On a constaté sur l’île de Montréal une hausse de 32 % des ventes pour un deuxième mois consécutif. Cette forte activité est essentiellement attribuable à la copropriété (+ 45 %). Du côté de l’unifamiliale, les inscriptions en vigueur continuent leur chute (- 43 %), notamment dans les secteurs périphériques de l’Île. Avec des conditions de marché toujours fortement à l’avantage des vendeurs, les prix médians continuent leur envolée, ce qui augmente les risques de dérive du marché vers la surévaluation, surtout dans ce contexte économique particulier dont les perspectives sont encore incertaines. L’unifamiliale atteint le prix médian de 481 000 $ (+ 32 %). Le taux de croissance des prix médians se maintient également à des valeurs très élevées pour les copropriétés et les plex avec des hausses respectives de 21 % et 8 %.