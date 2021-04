Activité de financement lasertag à la Colonie Sainte-Jeanne D’Arc

COMMUNIQUÉ – La Colonie Sainte-Jeanne d’Arc fait le lancement de son activité de financement ; LaserTag à La Colonie.

En partenariat avec Desjardins Caisse des Patriotes et la Ville de Contrecoeur, venez vivre une expérience divertissante en plein air sur le magnifique site de la Colonie Sainte-Jeanne d’Arc pour les 7 à 99 ans.

Des zombies ont envahi la Ville de Contrecoeur. Il faut rapidement les éliminer afin d’assurer la survie de l’espèce humaine. Équipé d’un fusil laser, chacun luttera pour sa survie en se cachant et en visant les zombies!

L’activité ce déroulera sur différentes plages horaire soit le 21 mai de 18h30 à 19h30 ou de 20h00 à 21h00 et le 22 mai de 18h30 à 19h30 ou de 20h00 à 21h00. Des plages horaires peuvent être ajoutés en fonction de la demande. Les inscriptions sont ouvertes sur notre site internet : www.csjd.qc.ca. L’activité se déroulera à l’extérieur selon les mesures sanitaires en vigueur, au 10020 Route Marie-Victorin, Contrecoeur (Qc) J0L 1C0. Le stationnement est gratuit et notre site est accessible en transport en commun.

La Colonie Sainte-Jeanne d’Arc est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’offrir à de jeunes filles âgées de 6 à 16 ans, de toutes situations socio-économiques, un camp de vacances comportant un programme d’activités de loisir de qualité, diversifié, éducatif et unique. La Colonie promeut l’égalité des chances en acceptant les inscriptions, peu importe la capacité financière de la famille. De plus, la Colonie offre un programme de Répits, qui permet à des jeunes, qui sont référés par des organismes, tel que les centres jeunesses et les CLSC, d’avoir une fin de semaine au camp pour faire diverses activités de qualités et diversifiés. Finalement, l’organisme ouvre ses portes aussi aux écoles durant les mois de mai et juin afin de leur offrir un programme de Classe nature, qui leur permet de faire des activités de plein air sous la supervision de nos moniteurs.

Source: La Colonie Sainte-Jeanne d’Arc