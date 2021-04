Resserrement des mesures au palier rouge pour faire face aux variants

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé un resserrement des consignes sanitaires en vigueur pour les paliers d’alerte rouge et orange dans le contexte d’une progression rapide des variants au Québec. Les principaux changements au palier rouge sont: Maximum de 25 personnes dans les lieux de culte; Cinémas et salles de spectacle : assurer une distance de 2 mètres entre les personnes qui ne résident pas à la même adresse; Sports et loisirs : lors d’activités extérieures en groupe (maximum de 8 personnes), port du masque ou du couvre-visage obligatoire lorsque les personnes ne résident pas ensemble, sauf si elles sont assises à 2 mètres de distance; Lieux publics intérieurs sont fermés pour la pratique de loisirs et de sports, sauf les piscines, les patinoires et les lieux pour jouer au tennis et au badminton, car, dans ces lieux, la pratique est permise seul, à deux ou entre occupants d’une même résidence privé; Le port d’un masque ou d’un couvre-visage est obligatoire dans les arénas; Les gyms sont fermés; Zones intérieures des spas fermées (sauf bassins d’eau et soins personnels); Interdiction de se déplacer vers une région au palier jaune; Milieu scolaire : retour de l’école en alternance une journée sur deux pour les élèves de 3e, 4e, et 5e secondaire (à compter du 12 avril); Pas d’activités parascolaires; Enseignement à distance seulement aux niveaux collégial et universitaire (à compter du 12 avril, sauf pour activités qui doivent absolument se tenir en présence).