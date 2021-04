La flambée immobilière se poursuit encore à Boucherville

Toutes les semaines, le marché immobilier nous surprend et bat des records. Le prix des propriétés augmente de façon considérable mois après mois, malgré les incertitudes économiques. Cette hausse des prix se fait sentir partout au Canada, selon des statistiques de l’Association canadienne de l’immeuble, le prix moyen des maisons a augmenté de 25 % entre février 2020 et février 2021. D’après les statistiques Centris, pour le premier trimestre de 2021, les maisons à étages à Boucherville ont augmenté de 38 % comparativement à la même période en 2020.



Prix demandé vs Prix vendu



En 2020, pour la première fois les prix médians vendus étaient supérieurs au prix affiché. Les statistiques ont montré que les maisons et les condos se sont vendus en moyenne à 101 % du prix affiché à Boucherville. Cette tendance continue en 2021 puisqu’au cours du premier trimestre, les propriétés se sont vendues en moyenne à 105,5 % du prix demandé.



Valeur marchande vs prix de l’évaluation municipale



Il n’est pas toujours évident de déterminer le juste prix d’une propriété et il n’est pas rare d’entendre des comparaisons entre le prix affiché et le montant de l’évaluation municipale, mais il ne faut pas les confondre. L’évaluation municipale est faite tous les 3 ans et n’est pas toujours représentative du marché actuel. À titre informatif, en 2020, les maisons unifamiliales à Boucherville se sont vendues en moyenne à 126 % de l’évaluation municipale et au cours du premier trimestre de 2021, le chiffre est à 136 %. Donc, lorsque vient le temps de vendre, vous devez prendre en considération plusieurs facteurs, car vous fier seulement à l’évaluation risque de fausser votre chiffre et vous désavantager.