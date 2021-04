Le marché du printemps animera le centre-ville en mai à Contrecoeur

Considérant le succès des éditions précédentes du Marché du printemps de Contrecœur, la Ville vous informe avec fierté son retour pour une 3e édition. Elle aura lieu sur les rues Saint-Antoine et l’Heureux, le 8 mai prochain, de 11 h à 16 h. L’entrée est gratuite!



Soyez un de nos exposants!



Profitez de cette superbe occasion afin de faire découvrir votre entreprise ainsi que vos produits à la population contrecœuroise et celle des environs.



Nous sommes à la recherche d’exposants pour cette exposition. Vous avez 𝐣𝐮𝐬𝐪𝐮’𝐚𝐮 𝟏𝟐 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 afin de nous faire parvenir votre intérêt par courriel au marcheduprintempsdecontrecoeur@gmail.com. 𝐏𝐥𝐚𝐜𝐞𝐬 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞́𝐞𝐬. 𝐅𝐚𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐯𝐢𝐭𝐞!



Participez à ce marché comprenant kiosques gourmands afin d’encourager nos commerçants, organismes et artisans locaux!



Veuillez noter que toutes les mesures nécessaires seront mises en place afin de respecter les consignes de sécurité émises par la Direction de la santé publique.



• Port du masque obligatoire.

• Respect des zones de circulations qui seront en place.

• Aucune dégustation sur place. Plats à apporter seulement.

• Ne pas participer au marché si vous présentez des symptômes liés à la COVID-19 ou avez été en contact avec une personne positive dans les 14 derniers jours.