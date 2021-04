Danone, de Boucherville licencie son PDG

Danone, le géant de l’alimentation de Boucherville, vient de démettre son PDG, Emmanuel Faber, aux pratiques ESG exemplaires parce que certains gros actionnaires se plaignaient de la chute des profits à court terme, affirme le chroniqueur de La Presse, Francis Vaille, dans sa chronique de samedi dernier. Danone a également supprimé 1850 postes pour réduire ses coûts et augmenter ses profits.

Emmanuel Faber était PDG de la multinationale de l’alimentation Danone jusqu’au 15 mars dernier. Danone, c’est l’eau Évian et les yogourts Activia et Oïkos, entre autres, et un chiffre d’affaires de près de 24 milliards d’euros.

Faber était LE modèle cité partout pour ses pratiques ESG exemplaires. Dans son récent livre, l’ex-gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d’Angleterre Mark Carney encensait Faber pour sa volonté de ne pas considérer le seul profit comme objectif d’entreprise, d’avoir aussi une conscience sociale.