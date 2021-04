Les travaux d’agrandissement de l’école des Cœurs-Vaillants à Contrecœur débuteront en mai

Contrecœur est une ville en croissance soutenue depuis des années et ses écoles en subissent les conséquences. C’est pour cette raison que le Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) a demandé des investissements pour la construction d’un nouvel établissement primaire, sans succès jusqu’à présent. Bonne nouvelle toutefois, les travaux d’agrandissement de l’école des Cœur-Vaillants débuteront le mois prochain.

Cet établissement scolaire est un peu le symbole de cette augmentation constante de la population contrecoeuroise, car il a été construit en 2015 et il en est déjà à son deuxième agrandissement.

Des travaux préparatoires de compaction du sol ont été effectués à l’été 2020 et le début officiel du chantier aura lieu en mai prochain. Rappelons à ce sujet que l’agrandissement de l’école primaire des Cœurs-Vaillants permettra d’augmenter sa superficie pour accueillir trois nouvelles classes pour la maternelle 4 ans. La bibliothèque, les locaux polyvalents ainsi que les locaux de service de garde seront également bonifiés par cet ajout d’espace.

« Cette nouvelle section bénéficiera d’une fenestration abondante favorisant l’apport de lumière naturelle dans les locaux », est-il précisé sur le site « Nos grands projet » du CSSP. « L’utilisation du bois comme revêtement mural à l’intérieur, le bois d’apparence sur les mobiliers ainsi que les vues extérieures sur le boisé démontrent une approche sensible à la biophilie dans ce projet. L’intégration d’une cuisine collaborative au sein des espaces polyvalents favorisera différents apprentissages pour les élèves. »

La fin des travaux de ce projet évalué à 4,5 M$ est prévue en août 2022 et l’entrée des élèves dans cette nouvelle section s’effectuera le mois suivant, c’est-à-dire en septembre.

Soulignons également que le Centre de services scolaire des Patriotes a présenté une demande d’ajout d’espace sur le territoire de la ville en octobre 2019, mais la requête n’a pas été retenue par le ministère de l’Éducation. Le CSSP a réclamé de nouveau à l’automne 2020 des investissements pour la construction d’une autre école primaire d’une capacité de quatre classes pour le préscolaire, douze classes pour le primaire et tous les autres locaux de service requis pour un établissement de cette dimension. Le projet tel que présenté représenterait un investissement de 2,5 M$.