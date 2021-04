Les ponts de Boucherville traversent aussi les océans!

Depuis plus de 15 ans maintenant, « MAADI Group » de Boucherville se spécialise dans la conception et la réalisation de structures en aluminium qui traversent bien des obstacles. Des rivières, des ruisseaux et des océans aussi, ils sont exportés partout, mais surtout ils traversent le temps. Misant sur l’innovation continue pour maximiser l’efficacité des produits, l’entreprise crée des structures qui ne nécessitent aucun entretien en tablant aussi sur les avantages durables de l’aluminium pour réduire les impacts sur l’environnement.



Conçus par des ingénieurs experts en stabilité d’éléments en compression, les ponts piétonniers, les structures maritimes et autres produits d’ingénierie reposent sur les principes du déversement latéral lors de la conception de ponts à poutres triangulées « pony ».

La formule est simple et se veut un concept modulaire à assembler en quelques heures par des équipes de 10 à 12 personnes.

Par exemple, un pont de 24 mètres de longueur en aluminium assemblable peut être livré dans un conteneur, comprenant les consignes d’assemblage.

On peut donc installer le pont ou la traverse piétonnière de qualité et durable, dans des endroits difficiles d’accès.



Présent en Amérique, en Asie et en Europe, MAADI Group est maintenant partout ou presque et compte bien poursuivre son expansion sur d’autres continents.

Localement, l’entreprise compte comme client Parc Canada, l’Armée canadienne, la société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain et la SEPAQ, entre autres.